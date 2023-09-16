Існує реальна можливість повторення Росією ракетного терору щодо енергетичної інфраструктури України, – МО Британії

Існує реальна можливість повторення Росією ракетного терору щодо енергетичної інфраструктури України взимку, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

У період з жовтня 2022 року по березень 2023 року Росія завдавала дальніх ударів по національній енергетичній інфраструктурі України.

Крилаті ракети повітряного запуску, особливо сучасні AS-23a KODIAK, були основою більшості цих ударних місій. Росія використовує стратегічну бомбардувальну авіацію, щоб випускати ці боєприпаси з глибини російської території.

Повідомлення з відкритих джерел свідчать про те, що з квітня 2023 року витрати на такі крилаті ракети скоротилися, тоді як російські лідери підкреслили зусилля щодо збільшення темпів виробництва крилатих ракет.

Таким чином, Росія, ймовірно, зможе створити значні запаси ракет. Існує реальна можливість, що Росія знову зосередить цю зброю проти об’єктів української інфраструктури протягом зими.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 16 September 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/BOstAXCzTy — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 16, 2023

Нагадаємо, Укренерго готує на зиму резервні схеми живлення споживачів і запас обладнання. Компанія готується до майбутніх російських атак на цивільну інфраструктуру.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, Україну очікує не менш складна зима, ніж була минулого року. Очільник уряду зазначив, що у розпорядженні української розвідки є вся інформація стосовного того, до чого готується ворог. Зокрема, вони будуть продовжувати терор цивільної інфраструктури.