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Існує реальна можливість повторення Росією ракетного терору щодо енергетичної інфраструктури України, – МО Британії

Росіяни збільшують темпи виробництва крилатих ракет.

Існує реальна можливість повторення Росією ракетного терору щодо енергетичної інфраструктури України, – МО Британії
Ілюстративне фото: ракета над Київщиною 29 грудня 2022
Фото: скрин відео з тг-каналу Андрія Нєбитова

Існує реальна можливість повторення Росією ракетного терору щодо енергетичної інфраструктури України взимку, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки. 

У період з жовтня 2022 року по березень 2023 року Росія завдавала дальніх ударів по національній енергетичній інфраструктурі України.

Крилаті ракети повітряного запуску, особливо сучасні AS-23a KODIAK, були основою більшості цих ударних місій. Росія використовує стратегічну бомбардувальну авіацію, щоб випускати ці боєприпаси з глибини російської території.

Повідомлення з відкритих джерел свідчать про те, що з квітня 2023 року витрати на такі крилаті ракети скоротилися, тоді як російські лідери підкреслили зусилля щодо збільшення темпів виробництва крилатих ракет.

Таким чином, Росія, ймовірно, зможе створити значні запаси ракет. Існує реальна можливість, що Росія знову зосередить цю зброю проти об’єктів української інфраструктури протягом зими.

Нагадаємо, Укренерго готує на зиму резервні схеми живлення споживачів і запас обладнання. Компанія готується до майбутніх російських атак на цивільну інфраструктуру.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, Україну очікує не менш складна зима, ніж була минулого року. Очільник уряду зазначив, що у розпорядженні української розвідки є вся інформація стосовного того, до чого готується ворог. Зокрема, вони будуть продовжувати терор цивільної інфраструктури.

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