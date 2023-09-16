У Гаазі шестеро українських дітей розповіли європейським лідерам про перебування у російському полоні

Вони розповіли власні історії, щоб привернути увагу до порушень прав дітей, скоєних Росією.

В межах затвердженого плану дій президента Bring Kids Back UA, частиною якого є інформаційна кампанія «Викрадені голоси», за підтримки Orphans Feeding Foundation, шестеро дітей, повернутих з російського полону, зустрілися з європейськими лідерами в Гаазі, повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Діти розповіли власні історії, щоб привернути увагу до порушень прав дітей, скоєних Росією.

Їх супроводжувала українська делегація, до складу якої увійшли Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, радниця – уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук, Посол України в Нідерландах Олександр Карасевич і співзасновниця організації Orphans Feeding Foundation Маріам Ламберт.

Українська делегація надала інформацію про примусове переміщення українських дітей РФ, включно з механізмами, що стоять за міжнародним злочином Росії.

Представники нідерландської сторони особисто почули жахливі історії насильницької депортації шістьох дітей.

Зустрічі проводили пані міністр закордонних справ Нідерландів Ханке Брюїнс Слот, представники Комітету закордонних справ нідерландського парламенту, член Європейського парламенту Катаріна Рінзема й секретар Міжнародного кримінального суду Пітер Льюїс.

Під час розмови з українською делегацією пані міністр закордонних справ Нідерландів Ханке Брюїнс Слот озвучила намір Нідерландів підтримати Україну в новому проекті щодо возз’єднання родин за допомогою ДНК. Використовуючи експрес-тести ДНК, Нідерланди прагнуть допомогти Україні створити базу даних, що дасть змогу швидко встановлювати родинні зв’язки дітей, викрадених РФ, і сприяти їх якнайшвидшому поверненню до своїх сімей.

Єрмак зазначив, що мета України – повністю припинити насильницьку депортацію українських дітей до Росії та вжити всіх необхідних заходів для їх безпечного повернення додому. Україні потрібна підтримка союзників і партнерів, щоб повернути кожну дитину на батьківщину.

Зазначається, що 386 дітей вдалося повернути в Україну, а понад 19,5 тисячі дітей чекають допомоги.

Нагадаємо, нещодавно на підконтрольну Україні територію Херсонщини повернули 11 дітей. Молодшій дівчинці 3 роки.