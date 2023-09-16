Польща, Угорщина та Словаччина продовжили блокаду експорту української агропродукції, натомість Румунія збільшить транзит

Так сусідні з Україною країни відреагували на рішення Європейської комісії скасувати обмеження на ввезення української агропродукції з 15 вересня.

Польща, Угорщина та Словаччина вирішили продовжити ембарго на ввезення української агропродукції, попри рішення Єврокомісії про скасування відповідного обмеження з 15 вересня. Натомість Румунія підтримала експорт українського зерна та має намір збільшити обсяги його транзиту через свою територію упродовж наступного місяця.

“Попри відсутність згоди з боку Єврокомісії, кажу я всім фермерам по всій Польщі, ми продовжимо заборону на імпорт українського зерна”, — заявив премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Заборона Польщі почне діяти з опівночі 16 вересня.

Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь повідомив, що Угорщина запровадила заборону на імпорт 24 видів української сільськогосподарської продукції. Йдеться про зерно, овочі, деякі м’ясні продукти, мед тощо.

Словаччина також повідомила про продовження заборони. Йдеться про заборону імпорту пшениці, кукурудзи, ріпака та насіння соняшника на національному рівні до кінця року.

Натомість уряд Румунії погодився на компроміс і очікує від України презентації Плану дій щодо ефективних заходів експортного контролю для запобігання деформації ринку зернових. Україна має представити План дій до кінця 18 вересня.

Крім того, прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку в інтерв'ю австрійському Der Standard заявив, що Румунія підтримує експорт українського зерна та має намір збільшити обсяги його транзиту через свою територію упродовж наступного місяця.

"Ми повинні підтримати Україну в експорті її зерна. Протягом наступного місяця ми спробуємо збільшити кількість зерна, що транспортується через Румунію, з двох до чотирьох мільйонів тонн", - зазначив Чолаку.

Прем'єр-міністр Румунії зазначив, що країна інвестувала значні кошти в порти на Дунаї та в Констанці. Він закликав інші європейські країни ввести більш суворі обмеження на товари з Росії, зокрема, це стосується російського газу.

"Так, повністю заборонити! Тому що є дуже велика різниця між тим, що ми втрачаємо, а саме трохи комфорту, і тим, що відбувається в Україні. Ви також повинні мати на увазі, що насправді станеться, якщо Російська Федерація переможе. Чи не створимо ми можливість для розмноження таких людей, як Путін, в інших державах Європи", - зауважив Чолаку.

Він очікує, що Євросоюз зможе повністю відмовитися від російського палива найближчим часом.

Нагадаємо, 15 вересня Єврокомісія заявила, що не продовжуватиме обмеження на імпорт української агропродукції. Зі свого боку Україна має вжити з 16 вересня ефективних заходів щодо контролю за експортом чотирьох груп товарів, щоб запобігти будь-яким ринковим відхиленням у сусідніх державах-членах.

Раніше Болгарія підтримала відновлення експорту української агропродукції після 15 вересня. Відповідне рішення ухвалив парламент.

До цього Денис Шмигаль заявив, що Україна звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі (СОТ), якщо Польща продовжить заборону на імпорт українського збіжжя після 15 вересня.

У вечірньому зверненні 15 вересня президент України Володимир Зеленський торкнувся питання експорту української агропродукції і заявив, що якщо рішення сусідів будуть не сусідськими, Україна буде цивілізовано відповідати.