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Шмигаль: Україні треба привести у відповідність до рекомендацій ЄС ще 5000 законодавчих актів – це передостанній крок до вступу

Початок перемовин щодо приєднання є важливим для макрофінансової стабільності. 

Шмигаль: Україні треба привести у відповідність до рекомендацій ЄС ще 5000 законодавчих актів – це передостанній крок до вступу
Фото: пресслужба кабміну

Україні для продовження макрофінансової стабільності важливим є початок переговорів із Євросоюзом щодо вступу. 

Зараз у державі провели селфскринінг, який показав, що ще 5000 законодавчих актів слід привести у відповідність до рекомендацій Євросоюзу. Про це на зустрічі з журналістами повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

"Це є передостанній крок до вступу в ЄС", – сказав він. 

Україна розраховує до кінця року розпочати переговори із Євросоюзом про членство. До самого ж вступу, за словами віцепремʼєрки Стефанишиною, держава може бути готова через два роки

17 липня президент України провів переговори з президентом Євроради Шарлем Мішелем щодо старту перемовин про вступ до Євросоюзу. Раніше Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола висловила побажання, щоб Європейський Союз у середині грудня 2023 року розпочав серйозні переговори щодо заявки України на членство в ЄС. А очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна стрімко рухається до членства в Євросоюзі.

Станом на червень Україна, на думку ЄС, виконала дві з семи вимог для початку переговорів про вступ. 

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