На військовому кабінеті сьогодні обговорювались такі деталі, про які зараз не можна говорити, але які будуть дуже результативними у війні. Також президент провів нараду з прем’єр-міністром Шмигалем і міністром фінансів Марченком щодо бюджету наступного року.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Окреслив основні параметри – те, що повинно бути пріоритетами в бюджеті держави. Головне – захист нашої держави й людей. Оборона й безпека – це перший пріоритет, і фінансування оборони й безпеки буде щонайменше на рівні цього року, тобто трильйон шістсот мільярдів гривень”, - повідомив президент.

Він зазначив, що наступного року будуть додані значні бюджетні кошти на оборонно-промисловий комплекс – на виробництво зброї в Україні і на дрони.

“Причому й на купівлю того, що необхідно за кордоном, і на українське виробництво. Плюс майже 100 мільярдів гривень цілеспрямовано – на виробництво зброї, яким опікується Мінстратегпром, та на українську армію дронів, яка показує дуже хороші, яскраві результати. Я буду все це підтримувати”, - запевнив голова держави.

Володимир Зеленський наголосив, що окремий бюджетний пріоритет – це підтримка наших ветеранів. Зберігаються пріоритетом і соціальні видатки - щонайменше 469 мільярдів гривень. Також будуть додаткові кошти на систему охорони здоров’я – це щонайменше плюс 24 мільярди до видатків цього року. Буде плюс на систему освіти, передусім на підтримку вчителів і викладачів. Звичайно, буде суттєва індексація пенсій, яка запланована на березень, як це й передбачено законом.

“Закладаємо необхідні кошти на цифровізацію, включно з нашою “Мрією” – новим інструментом для дітей, батьків, вчителів, який ми вже попередньо представили. Наступного року “Мрія” має запрацювати на повну й стати доступною українцям у кожному куточку світу!” - пообіцяв президент.

Також буде зроблено важливий економічний акцент у бюджеті, додається стимулювання економіки – виробництв, робочих місць, інвестицій. Того, що потрібно, аби Україна могла швидше відновитись.

Урядовці представлять деталі такого стимулювання. Це й те, що стосується підключення до електромереж для інвесторів, і продовження грантових програм, іпотечних програм, розвиток українських індустріальних парків.

Володимир Зеленський доручив Шмигалю підготувати основу для того, щоб у першому півріччі наступного року підвищити мінімальну зарплату в Україні.

Також сьогодні відбулась нарада щодо інтеграції України із Євросоюзом і НАТО, а інша нарада була щодо підготовки перемовин із партнерами із G7 та Глобального Півдня.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна вже зробила великі кроки на шляху до вступу до Євросоюзу. Проте для набуття повноправного членства треба зробити ще багато.