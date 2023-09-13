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Зеленський провів Військовий кабінет і пообіцяв, що ворог "відчує його результати"

Деталей президент не розповів.

Зеленський провів Військовий кабінет і пообіцяв, що ворог "відчує його результати"
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський провів Військовий кабінет.

Про це він повідомив у Telegram, не розкриваючи деталей.

"Військовий кабінет. Сьогодні без деталей. Але результати будуть. Ворог їх відчує", - написав Зеленський.

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Нагадаємо, Військовий кабінет - це особливий формат роботи з керівниками сектору оборони. Учора Зеленський збирав Військовий кабінет, на якому обговорили питання наступу, забезпечення зброєю та підсилення збройних сил на певних напрямках.

На засіданні також обговорили підготовку до зустрічних дій ворога: зведення укріплень, дані розвідок про дати та напрямки.

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