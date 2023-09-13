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Окупанти вдарили по селу Антонівка на Херсонщині, є влучання у гімназію

Наразі інформації про постраждалих немає.

Окупанти вдарили по селу Антонівка на Херсонщині, є влучання у гімназію
Ілюстративне фото
Фото: МВС України

Сьогодні близько 10:30 ворожа армія вдарила по селу Антонівка Херсонської міської територіальної громади.

Про це повідомляє у Telegram начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Унаслідок ворожого обстрілу постраждала гімназія N 21. Пошкоджені фасад, дах, вікна, обладнання.

Інформація про постраждалих не надходила.

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Нагадаємо, протягом доби росіяни 85 разів обстрілювали Херсонську область, випустивши 531 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА, танків, авіації. Був здійснений запуск однієї крилатої ракети. Четверо мирних людей поранені. 

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