Окупанти вдарили по селу Антонівка на Херсонщині, є влучання у гімназію

Наразі інформації про постраждалих немає.

LB.ua в Google News

Сьогодні близько 10:30 ворожа армія вдарила по селу Антонівка Херсонської міської територіальної громади.

Про це повідомляє у Telegram начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Унаслідок ворожого обстрілу постраждала гімназія N 21. Пошкоджені фасад, дах, вікна, обладнання.

Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, протягом доби росіяни 85 разів обстрілювали Херсонську область, випустивши 531 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА, танків, авіації. Був здійснений запуск однієї крилатої ракети. Четверо мирних людей поранені.