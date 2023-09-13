У Чорному морі немає жодного ворожого ракетоносія

Станом на 10:30 ранку 13 вересня Росія вивела на бойове чергування у Чорне море 11 кораблів. Ракетоносіїв серед них немає.
Про це повідомляють у Telegram Військово-морські сили ЗСУ.
По одному ворожому кораблю є в Азовському та Середземному морях. Носіїв крилатих ракет серед них немає.
Нагадаємо, вчора ввечері Росія збільшила чисельність свого корабельного угруповання в Чорному морі до 17 одиниць. Країна-агресор вивела на бойове чергування малий ракетний корабель "Буян-М", спорядження якого становило до 8 "калібрів".