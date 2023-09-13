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Депутата Волинської облради викрили на хабарі

В обмін на гроші він обіцяв, що місцева рада ухвалить необхідні рішення для продажу землі. 

Депутата Волинської облради викрили на хабарі
Фото: Національна поліція

Депутата Волинської обласної ради викрили на одержанні хабара в $35 000. За даними слідства, він вимагав гроші від фізичної особи, яка хотіла придбати земельну ділянку для створення на ній підприємства з утилізації відходів.

В обмін на гроші депутат обіцяв забезпечити прийняття місцевою радою рішень, необхідних для отримання землі у власність. Про це повідомили в НАБУ. 

"Протягом квітня-травня поточного року посадовець одержав у вигляді «завдатку» частину неправомірної вигоди у розмірі 10 тис. доларів США, а після отримання залишку у сумі 25 тис. доларів США та обміну їх на євро з метою замести сліди був затриманий у порядку ст. 208 КПК України", – зазначили в антикорупційному бюро. 

Вирішується питання про повідомлення посадовцю про підозру. Детективи перевіряють причетність до вчинення злочину інших осіб. 

Імʼя затриманого не розголошується. За даними "Цензор нет", депутатом є Валентин Кошельник ("За майбутнє"). Крім нього, за даними медіа, затримали і міського голову міста Володимир Ігоря Пальонку – однак офіційно про це правоохоронці поки не повідомили. 

Кошельник був обраний до обласної ради від "Фронту змін" у 2010, потім перебрався в 2015 від "Солідарності", потім, у 2020, від "За майбутнє", писали "Волинські новини". 

Ігор Пальонка з 2010 був Зарічанським сільським головою, в 2017 став сільським головою Зарічанському сільради, а в 2020 обрався мером. Теж представляв "За майбутнє". 

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