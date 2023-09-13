32 апарати збила ППО, але є влучання.

Цієї ночі російські війська знову атакували південь Одеської області. Били безпілотниками по Ізмаїльському району.

Є влучання, пошкоджено припортову та іншу цивільну інфраструктуру, повідомив голова ОВА Кіпер у Теlegram. Спершу були дані про шістьох постраждалих, але згодом їхня кількість зросла до семи.

Шестеро людей поранені у мені, один в Ізмаїлі.

"Двоє чоловіків з Рені у тяжкому стані, в палаті інтенсивної терапії. Сьогодні їх транспортують в Одесу. Четверо інших в стані середньої важкості, продовжують лікування в м.Рені. Постраждалому з Ізмаїлу була надана медична допомога в лікарні. Нині чоловік вже вдома", – заявив Кіпер.

За даними одеської влади, атака на область тривала близько 4,5 годин. ППО змогла збити 32 БпЛА типу "Shahed-131/136".

Фото: facebook/Офіс Генерального прокурора

Фото: facebook/Офіс Генерального прокурора

Фото: facebook/Офіс Генерального прокурора

Фото: facebook/Офіс Генерального прокурора

Попередньої атаки область зазнала у ніч на 8 вересня. Росіяни спрямували на неї ударні БпЛА. ППО збила 16 із 20 безпілотників.

Систематичні удари по Одеській області росіяни проводять із 17 липня, тобто після односторонньої заяви про вихід із зернової угоди. Внаслідок атак згоріли тисячі тонн зерна, зокрема 19 липня згоріли 60 000 тонн, що призначалися Китаю.