Росіяни для відбиття втрачених позицій перекидають підрозділи з колишніх увʼязнених українців

Ці колишні увʼязнені використовуються окупантами для так званих мʼясних штурмів.

Росіяни для відбиття втрачених позицій перекидають на проблемні ділянки фронту підрозділи, що складається із колишніх увʼязнених. З Маріуполя в район Івченкового Запорізької області окупанти надіслали близько 200 колишніх увʼязнених з метою створення штурмових загонів для захоплення Роботиного.

Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону. Він зазначив, що до 120 колишніх "зеків" також перевезли з Луганська до Мелітополя.

Ковальов повідомив, що ці колишні "зеки" використовуються окупантами для так званих мʼясних штурмів.

Нагадаємо, що росіяни продовжують примусово мобілізувати населення тимчасово окупованих територій, попри заборону міжнародного законодавства. За оцінкою Генштабу, Кремль планує мобілізувати до 700 000 осіб – як на території Росії, так і на окупованій території України.