Головне за день. Вівторок, 12 вересня

Понад 20 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, президентський указ про ВЛК. Яким запам’ятається 566-й день повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким надав чинності рішенню РНБО "Про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".

Відповідно до рішення Ради нацбезпеки і оборони, Кабмін, Міноборони, обласні адміністрації мають виконати низку доручень.

Яких саме – в новині.

Крім того, НАЗК має проаналізувати корупційні ризики у діяльності військово-лікарських комісій, за результатами якого в разі потреби внести у встановленому порядку пропозиції щодо змін до відповідних нормативно-правових актів. А ДБР, МВС, СБУ і Офіс Генпрокурора повинні невідкладно вжити заходів з викриття корупційних та кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності в системі військово-лікарської експертизи.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби на фронті відбулось понад 20 бойових зіткнень.

У результаті штурмових дій Сили оборони України мають частковий успіх в районах Кліщіївки Донецької області та Роботиного Запорізької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

Упродовж доби авіація Сил оборони завдала вісьмох ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворога. Підрозділи ракетних військ уразили два артилерійські засоби, склад боєприпасів, пункт управління та зенітно-ракетний комплекс росіян.

Загалом ворог завдав трьох ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 12 вересня – в нашій новині.

Уряд Швеції найближчим часом доручить Збройним силам країни вивчити умови відправлення до України винищувачів Gripen.

Крім іншого, уряд хоче отримати інформацію про те, як ця допомога нашій державі вплине на обороноздатність Швеції і як швидко вдасться отримати нові літаки Gripen як компенсацію.

Серед інших питань - проведення підготовки українських пілотів та іншого наземного персоналу.

Очікується, що рішення уряду про надання Україні винищувачі з'явиться у четвер.

Україна сподівається отримати дивізію або 16-18 літаків. Натомість перед Збройними силами Швеції поставлять завдання проаналізувати, як це вплине на обороноздатність країни, оскільки наразі у складі ППО є близько 90 придатних для використання винищувачів.

Швеція також має отримати дозвіл у США, оскільки більшість обладнання Gripen спочатку поставляється зі Штатів.

Сьогодні, 12 вересня, Save Ukraine повернула в рамках 11 рятувальної місії ще 13 дітей з окупованих Росією територій України.

Про це повідомила пресслужба комади Save Ukraine.

Цього разу вдалось повернути дітей, які мешкали на Херсонщині, Луганщині та у Запорізькій області.

Загалом за результатами 11 рятувальних місій Save Ukraine повернула в Україну 176 дітей.

Докладніше – в новині.

Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з юридичних питань і прав людини висловив занепокоєння щодо легітимності та законності поправок до російської Конституції, внесених у липні 2020 року. Ці поправки, зокрема скасування обмежень на президентські терміни, дозволили Путіну залишатися на посаді президента до 2036 року.

“Переважаюча влада президента, яка є результатом надзвичайно тривалого терміну перебування на посаді, у поєднанні з відсутністю будь-яких систем стримувань і противаг, таких як сильний парламент, незалежна судова система, вільні ЗМІ та активне громадянське суспільство, перетворили Російську Федерацію на де-факто диктатуру”, – заявили парламентарі.

Одностайно схваливши проєкт резолюції на основі звіту, підготовленого Пітером Омцігтом (Нідерланди, ЄНП/ХД), комітет нагадав про висновки Венеціанської комісії Ради Європи про те, що «звільнення від обмеження терміну дії для чинного президента порушує як конституцію Росії, так і міжнародне право».

Російська агресія проти України та її наслідки демонструють, що диктатура «становить загрозу міжнародному миру та безпеці, а також територіальній цілісності та політичній незалежності своїх сусідів», як це визначено у статті 2 Статуту ООН.

«Тому в першу чергу в інтересах народу Росії, а також Європи та всього світу, щоб демократія була відновлена в Росії», – резюмував комітет.

Комітет підтвердив свою підтримку майбутнього спеціального міжнародного кримінального трибуналу для притягнення російського керівництва, включаючи президента Путіна, до відповідальності за їхні дії, починаючи з незаконної анексії Криму, війни на Донбасі та збиття рейсу MH17.

Подробиці – в новині.

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