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Шведські ЗМІ повідомляють, що уряд Швеції вивчає можливість передати Україні винищувачі Gripen

Натомість країна хоче отримати нові літаки як компенсацію за допомогу нашій державі.

Шведські ЗМІ повідомляють, що уряд Швеції вивчає можливість передати Україні винищувачі Gripen

Уряд Швеції найближчим часом доручить Збройним силам країни вивчити умови відправлення винищувачів Gripen до України, повідомляє Sveriges Radio.

Крім іншого, уряд хоче отримати інформацію про те, як ця допомога нашій державі вплине на обороноздатність Швеції і як швидко вдасться отримати нові літаки Gripen як компенсацію.

Серед інших питань - проведення підготовки українських пілотів та іншого наземного персоналу.

14 вересня має відбутися засідання комітету з оборони, на яке опісля завітає глава Міноборони Швеції Пол Йонсон. Очікується, що рішення уряду про надання Україні винищувачі з'явиться у четвер.

Україна сподівається отримати дивізію або 16-18 літаків. Натомість перед Збройними силами Швеції поставлять завдання проаналізувати, як це вплине на обороноздатність країни, оскільки наразі у складі ППО є близько 90 придатних для використання винищувачів.

Крім того, уряд хоче отримати інформацію про те, як швидко може бути готовий новий літак Gripen на заміну переданим Україні. До того ж, Швеція має отримати дозвіл у США, оскільки більшість обладнання Gripen спочатку поставляється зі Штатів.

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Нагадаємо, у серпні на зустрічі Президента Володимира Зеленського зі шведським прем'єром Ульфом Крістерссоном стало відомо, що тестові випробування Gripen за участі українських пілотів уже почались. Тоді ж співрозмовники проговорили майбутність кроки щодо можливості відкрити тематику отримання шведських Gripen-ів.

Раніше Швеція заявляла, що дозволить українцям попрактикуватися на своїх винищувачах Jas 39 Gripen, а також на симуляторах.

Країна отримала запит нашої держави про винищувачі цьогоріч у лютому, але заявила про обмеження, пов’язані з такою допомогою. Минулого місяця шведський прем'єр сказав, що Швеція наразі не планує надавати Україні винищувачі Gripen, оскільки вона ще не в НАТО і їй самій потрібні винищувачі.

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