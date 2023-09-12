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Верховний суд Ізраїлю розгляне суперечливий закон Нетаньягу про обмеження повноважень суддів

Визнання його неконституційним може призвести до "хаосу".

Верховний суд Ізраїлю розгляне суперечливий закон Нетаньягу про обмеження повноважень суддів
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Верховний суд Ізраїлю розглядатиме сьогодні скаргу на суперечливий закон, прийнятий правою коаліцією прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, який обмежує повноваження суддів скасовувати урядові рішення.

Про це пише Bloomberg.

Справа, порушена опозиційними законодавцями та наглядовими групами, є однією з найважливіших в історії країни, і вперше в ній візьмуть участь усі 15 суддів Верховного суду. 

Очікується, що рішення буде схвалене лише через кілька тижнів. Засідання транслюватиметься на телебаченні.

Новий закон ухвалили одноголосно в липні, а всі опозиційні законодавці покинули парламент на знак протесту. Акт забороняє суддям оголошувати урядову політику або рішення неконституційними через те, що вони “необґрунтовані”.

Це перша з низки судових змін, які уряд обіцяв. Популістська реформа, яка розколола націю, вивела на вулиці мільйони людей, викликала критику з боку Білого дому та вдарила по економіці.

Справа продемонструє, як високий суд розглядатиме ширший пакет запланованих змін. Йдеться, серед іншого про те, як обиратимуться судді, і чи мають юрисконсульти в міністерствах зберегти свої повноваження перешкоджати діям чиновників, які радники вважають неконституційними.

Більшість юридичного істеблішменту Ізраїлю незадоволена новим законом. Генеральна прокурорка Галі Бахаров Міара заявила, що не може захищати цю справу, а тому уряд найняв приватного адвоката. Інші вважають, що закон прийняли поспішно і він порушує поділ влади між виконавчою та судовою владою.

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Судді можуть вирішити повернути закон до Кнесету для внесення змін, можуть прийняти його або визнати неконституційним. Останній варіант призведе до “хаосу”, заявив уряд у п’ятницю.

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