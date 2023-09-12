Верховний суд Ізраїлю розгляне суперечливий закон Нетаньягу про обмеження повноважень суддів

Визнання його неконституційним може призвести до "хаосу".

Верховний суд Ізраїлю розглядатиме сьогодні скаргу на суперечливий закон, прийнятий правою коаліцією прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, який обмежує повноваження суддів скасовувати урядові рішення.

Про це пише Bloomberg.

Справа, порушена опозиційними законодавцями та наглядовими групами, є однією з найважливіших в історії країни, і вперше в ній візьмуть участь усі 15 суддів Верховного суду.

Очікується, що рішення буде схвалене лише через кілька тижнів. Засідання транслюватиметься на телебаченні.

Новий закон ухвалили одноголосно в липні, а всі опозиційні законодавці покинули парламент на знак протесту. Акт забороняє суддям оголошувати урядову політику або рішення неконституційними через те, що вони “необґрунтовані”.

Це перша з низки судових змін, які уряд обіцяв. Популістська реформа, яка розколола націю, вивела на вулиці мільйони людей, викликала критику з боку Білого дому та вдарила по економіці.

Справа продемонструє, як високий суд розглядатиме ширший пакет запланованих змін. Йдеться, серед іншого про те, як обиратимуться судді, і чи мають юрисконсульти в міністерствах зберегти свої повноваження перешкоджати діям чиновників, які радники вважають неконституційними.

Більшість юридичного істеблішменту Ізраїлю незадоволена новим законом. Генеральна прокурорка Галі Бахаров Міара заявила, що не може захищати цю справу, а тому уряд найняв приватного адвоката. Інші вважають, що закон прийняли поспішно і він порушує поділ влади між виконавчою та судовою владою.

Судді можуть вирішити повернути закон до Кнесету для внесення змін, можуть прийняти його або визнати неконституційним. Останній варіант призведе до “хаосу”, заявив уряд у п’ятницю.