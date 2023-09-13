Літаки F-16 будуть важливі для України у довгостроковій перспективі, - голова ВПС США Олвін

F-16 будуть символом того, що українці переходять на західні системи.

Літаки F-16 будуть важливі для України у довгостроковій перспективі. Це станеться, коли нові винищувачі будуть повністю інтегровані в українські повітряні сили.

Про це повідомив очільник ВПС США генерал Девід Олвін.

"Перш за все, F-16 є дуже, дуже потужною платформою. Те, що ми розуміємо з нашого успіху та переваг в повітрі, це не лише платформа, але й навчання. І ця підготовка відбувається не лише на платформі, це інтеграція з командно-контрольними елементами, інтеграція з об’єднаними силами, тощо. Вони ефективні тільки тоді, коли є частиною об’єднаних сил", – сказав генерал Олвін під час слухань у Сенаті щодо затвердження його кандидатури на продовження перебування на посаді начальника штабу ВПС США.

Він додав, що F-16 будуть символом, який посилає сигнал, що українці переходять на більш західні системи.

Олвін також наголосив, що і ракети великої дальності, і літаки є ефективною зброєю, але її ефективність залежить від спроможності війська інтегрувати їх у загальну систему.

Нагадаємо, генерал у відставці Девід Петреус, який очолював коаліційні сили в Іраці та Афганістані, вважає, що США мають надіслати Україні ракети великої дальності та прискорити надання винищувачів.