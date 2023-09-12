Данія виділяє Україні військову допомогу на 5,8 мільярда крон

Це найбільший пакет від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Данія оголосила про виділення 12 пакету допомоги Україні на суму 5,8 мільярда данських крон.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Данії.

Серед наданої допомоги - танки, БМП, танкові боєприпаси та зенітне озброєння.

Це найбільша фінансова пожертва з моменту російського вторгнення. Загалом данський вклад становить 5,8 мільярда крон. З них 4,№ млрд надійшли в Україну цьогоріч, ще 1,4 млрд заплановані на 2024 рік, а 52 млн - на 2025-ий.

Пакет допомоги має затвердити фінансовий комітет країни.

"Для того, щоб Україна могла продовжувати захищатися від незаконного вторгнення Росії, абсолютно необхідно, щоб такі країни, як Данія, продовжували надавати військову та фінансову підтримку Україні. Зараз ми робимо це з найбільшим економічним внеском Данії на сьогоднішній день під егідою групи країн, які регулярно зустрічаються на базі в Рамштайні під проводом Америки", - зазначив данський міністр оборони Троелс Лунд Поульсен.

Поульсен додав, що наразі Данія майже вичерпала свої оборонні запаси, тому зараз розглядають більш цілеспрямовані спільні закупівлі та міжнародне співробітництво, які адаптовані до потреб України.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен під час зустрічі з Президентом Зеленським заявила, що її держава готова збільшити оборонну допомогу Україні. Зокрема, посилити ППО.

Данія, наприклад, розширить межі для допомоги розвитку Україні в 2024 році на 300 млн данських крон.