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Данія збільшує допомогу Україні на 40 млн євро

Уряд Данії взяв на себе особливу відповідальність за Миколаїв та його відбудову.

Данія збільшує допомогу Україні на 40 млн євро
Фото: Ганна Замазєєва

Данія розширить рамки для допомоги розвитку Україні в 2024 році на 300 млн датських крон (близько 40 млн євро) з 1,2 млрд датських крон до 1,5 млрд датських крон.

Про це повідомила пресслужба МЗС Данії.

“Основним пріоритетом уряду є допомога Україні та українському населенню. Саме тому цього року ми знову виділяємо рекордно велику суму на цивільні зусилля, щоб ми могли продовжувати важливу підтримку та допомогу в подоланні тяжких наслідків війни. Відбудова України буде довгою, а потреби величезні”, – розповів міністр співробітництва в галузі розвитку та глобальної кліматичної політики Ден Йоргенсен.

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Фінансування піде, зокрема, на надання екстреної допомоги жертвам війни. 

Уряд Данії взяв на себе особливу відповідальність за Миколаїв та його відбудову. У Миколаєві Данія допомагає забезпечити кращий доступ до води та тепла, а також відбудовувати та ремонтувати житлові райони, школи та медичні заклади.

Нагадаємо, парламент Данії затвердив черговий пакет військової допомоги Україні на 2,95 млрд євро на 2023-2028 роки.

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