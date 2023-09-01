Правоохоронці підозрюють мешканця Харкова у поширенні комуністичної символіки

Чоловік поширював комуністичну символіку у заблокованій на території України соцмережі.

Поліцейські повідомили про підозру мешканцю Харкова, який систематично у соцмережі, заблокованій на території України, поширював комуністичну символіку.

Про це повідоммила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

51-річний чоловік розміщував різного роду публікації, у яких він активно підтримував комуністичну ідеологію.

Поліцейські повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 436-1, ч. 2 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

Як раніше повідомлялось, 42-річний мешканець Чкаловської об’єднаної територіальної громади Чугуївського району Харківської області за власним бажанням пішов на співпрацю з окупантами під час окупації. Чоловік збирав інформацію про односельців, їх персональні дані. Він також з’ясовував, які будинки та квартири покинули місцеві мешканці, та допомагав з розселенням там окупантів.