Тетяна Єгорова-Луценко: Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України – є потужною платформою для взаємодії

На її погляд, став тим майданчиком, який дозволяє реагувати на потреби громад, в тому числі і щодо відновлення.

Голова Харківської обласної ради, кандидатка юридичних наук Тетяна Єгорова-Луценко відзначила, що Конгрес став тим майданчиком, який дозволяє реагувати на потреби громад, в тому числі і щодо відновлення.

"Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України – є потужною платформою для взаємодії органів державної влади, місцевого та регіонального рівня, де відкрито та прозоро ми можемо обговорювати та вирішувати найболючіші проблеми громад у звʼязку з російською військовою агресією, а також напрацьовувати стратегію відновлення", – розповіла очільниця обласної ради.

Фото: Слуга народу Тетяна Єгорова-Луценко

За словами посадовиці, особливо важливою є комунікація Конгресу із всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування, що відповідно до Європейської хартії місцевого самоврядування та законів України, представляють спільні інтереси своїх членів – рад місцевого, районного та обласного рівня.

"Міжнародний саміт міст і регіонів «Партнерство заради Перемоги», який пройшов у квітні в рамках роботи Конгресу показав, що Україна впевнено рухається до ЄС і має надійних міжнанродних партнерів. Незважаючи на складну ситуацію в Україні на захід прибули представники Округу Фієр Республіки Албанія, Регіону Гранд-Ест Французької Республіки, Великопольського воєводства Республіки Польща, президент Фонду Ромула Т. Везермана Меган Моббс з США. Всі вони активно підтримують Харківщину", – сказала голова обласної ради.

Нагадаємо, 29 серпня відбулося розширене засідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, на якому обговорили питання відновлення на Херсонщині.