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Шмигаль і виконавчий віцепрезидент Єврокомісії обговорили обмеження експорту української агропродукції

Також ішлося про запуск програми Ukraine Facility.

Шмигаль і виконавчий віцепрезидент Єврокомісії обговорили обмеження експорту української агропродукції
Денис Шмигаль
Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс обговорили обмеження експорту української агропродукції.

Про це йдеться в дописі Шмигаля у соцмережах.

Глава уряду зазначив, що "тісно координуємо це питання з Єврокомісією в межах спільної координаційної платформи". 

"Позиція України — односторонні обмеження з боку країн ЄС неприйнятні в умовах повномасштабної війни та спроб Росії заблокувати чорноморський зерновий коридор. Водночас напрацьовуємо рішення, спрямовані, зокрема, на розвиток альтернативних логістичних шляхів", - підкреслив Шмигаль.

Він додав, що триває робота над запуском програми Ukraine Facility на 50 млрд євро, що розрахована на чотири роки.

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Нагадаємо, пять країн ЄС - Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія і Словаччина - виступають за заборону імпорту українського зерна до кінця року.

Водночас на зустрічі президентів України та Єврокомісії у Греції йшлося про відновлення експорту української аграрної продукції до країн Європи після 15 вересня. Урсула фон дер Ляєн заявила, що "жодного необґрунтованого рішення по продовженню після 15 вересня ембарго не буде".

Також Україна має намір зміцнювати альтернативний морський маршрут експорту зерна, за яким уже вийшли з українських портів два кораблі.

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