Україна має намір зміцнювати альтернативний морський маршрут експорту зерна, - Кулеба

Україна має намір зміцнювати альтернативний морський маршрут експорту зерна, за яким уже вийшли з українських портів два кораблі.

Про це на спільному брифінгу з французькою колегою Катрін Колоною в Парижі заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Інтерфакс-Україна.

"Безумовно, після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи найбільше постраждали українські фермери та споживачі або покупці хліба в Африці, в Азії, тобто в країнах, де цього найбільше потребують. Це найбільші, можна сказати, жертви російського зернового шантажу і російських голодних ігор", - сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що Україна зацікавлена у відновленні функціонування "Чорноморської зернової ініціативи".

"Але ми також як Україна, як держава, продемонстрували, що є альтернатива домовленостям з РФ. Є безпечний морський маршрут, яким уже вийшли з українських портів два кораблі, і цей маршрут не буде "заручником" російського шантажу. Він може бути розвинений, укріплений. І ми, зокрема, проговорили, яким чином можна цей маршрут надалі розвивати", - розповів Кулеба.

Нагадаємо, що виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс закликав Росію продовжити чорноморську зернову угоду.

Раніше голова Управління з координації санкцій США Джеймс О'Браєн заявив, що Сполучені Штати Америки бачать життєздатні маршрути для експорту українського зерна через територіальні води і по суші після виходу Росії із зернової угоди.

Також США ведуть переговори з Туреччиною, Україною та сусідами Києва щодо альтернативних маршрутів для експорту українського зерна.