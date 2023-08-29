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Мінфін продав військових облігацій на 7,3 млрд грн

"Інвестори військових облігацій підтримують Збройні Сили України та забезпечують наших воїнів зброєю, набоями, технікою, харчуванням та медикаментами", - наголосили в міністерстві.

Мінфін продав військових облігацій на 7,3 млрд грн
Фото: Макс Левин

29 серпня Міністерство фінансів залучило близько 7,3 млрд грн від проведеного аукціону військових облігацій.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Найбільше виручили за трирічні ОВДП під 19,18% - 5,29 млрд грн.

1,8 млрд отримали за дворічні облігації під 18,35%. Ще 177 млн грн залучили від однорічних облігацій під 17,8%.

овдп військові облігації
Фото: Міністерство фінансів
овдп військові облігації

"Інвестори військових облігацій підтримують Збройні Сили України та забезпечують наших воїнів зброєю, набоями, технікою, харчуванням та медикаментами", - наголосили в Мінфіні.

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Нагадаємо, під час попереднього аукціону ОВДП, що відбувся 22 серпня, вдалося залучити до держбюджету 3,3 млрд грн. До цього аукціон приніс понад 6,4 млрд грн.

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