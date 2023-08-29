У справі фігурують також керівник одного з товариств з обмеженою відповідальністю та два відомих на Одещині бізнесмени.

САП та НАБУ викрили схему незаконного заволодіння міжнародним аеропортом "Одеса" та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, підозри у цій справі отримали колишній одеський міський голова, його заступник, керівник одного з товариств з обмеженою відповідальністю та два відомих в регіоні бізнесмени.

Центр протидії корупції повідомив, що ідеться про ексочільника Одеси Олексія Костусєва та бізнесменів Бориса Кауфмана і Олександра Боруховича.

Зловмисникам інкримінують порушення за ч. 5 ст. 191 КК України, а ексочільнику Одеси - ще й за ч. 2 ст. 366 КК України. "Установлено, що у 2011 році група осіб, до якої входили колишній Одеський міський голова, його заступник, керівник одного з товариств з обмеженою відповідальністю та 2 бізнесмени, розробили та реалізували злочинну схему, в результаті якої майновий комплекс стратегічного об’єкту – міжнародного аеропорту перейшов з власності територіальної громади у спільну власність міста та так званих приватних інвесторів", - розповіли у САП.

Надалі місто втратило будь-який контроль над аеропортом та не отримувало від його діяльності жодного прибутку. Натомість зловмисник роками привласнювали дохід. Щоб унеможливити повернення аеропорту у власність Одеси усе його майно заставили у банк для отримання кредиту, який не погашали взагалі. В результаті місцевий бюджет зазнав збитків на загальну суму понад 2,5 млрд грн, частина з яких (118 млн грн) - це вартість аеропорту, а інша – незаконно привласнений прибуток. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування триває, перевіряється причетність інших осіб до вказаного злочину. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, декілька років тому Генпрокуратура і СБУ провели обшуки в одеському аеропорту. Підрядників, які проводили ремонт, підозрювали у незаконному заволодінні коштами аеропорту. До цього ДБР і СБУ провели обшуки в мерії Одеси. За версією слідства, чиновники мерії (можливо, в змові з комерційними структурами) могли привласнити майже 100 млн гривень під час погашення штучної кредитної заборгованості комерційному банку.