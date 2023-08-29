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Мінцифри сподівається на прискорення розгляду законопроєкту про ліквідацію КРАІЛ

Проєкт закону щодо автоматизації видачі ліцензій до Верховної Ради подали іще 1 травня. 

Мінцифри сподівається на прискорення розгляду законопроєкту про ліквідацію КРАІЛ
Фото: depisitphotos/VitalikRadko

Міністерство цифрової трансформації сподівається на прискорення Верховною Радою розгляду законопроєкту №9256 щодо ліквідації Комісії з регулювання азартних ігор та лоторей. Про це Мінцифри відповіло у відповідь на запит "Ліги"

Цей законопроєкт був поданий 1 травня і перебуває на розгляді парламенту. Він передбачає автоматичну видачу ліцензій, що, за словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, відбуватиметься за чіткими критеріями.

"Зараз наші спільні зусилля зосереджені на впровадженні системи онлайн-моніторингу, онлайн-отримання ліцензій на діяльність та обладнання тощо. Сподіваємося, що після переходу КРАІЛ у "цифру" парламент прискорить розгляд законопроєкту №9256", – йдеться у відповіді міністерства журналістам. 

КРАІЛ була створена після легалізації грального бізнесу в 2020 році. За цей час комісія встигла втрапити в скандал із видачею ліцензії мережі 1XBet. 1XBet мала кінцевих бенефіціарів у Росії. 

Восени 2022 Мінцифри запропонувало ліквідувати КРАІЛ. 

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