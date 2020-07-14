Рада проголосувала за закон про легалізацію грального бізнесу (оновлено)

Верховна Рада України на засіданні 14 липня завершила розгляд понад 3,5 тис. правок до законопроєкту "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

За ухвалення закону в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проголосували 248 нардепів, оголосив спікер парламенту Дмитро Разумков. Крім членів фракції "Слуга народу", документ підтримали члени групи "За майбутнє", і "Довіра" та два позафракційні нардепи - Разумков та його перший заступник Руслан Стефанчук.

Проти ухвалення закону виступала опозиція, зауважуючи, що легалізація грального бізнесу та такий тривалий розгляд цього законопроєкту не є нагальними в умовах кризи від коронавірусу. На прийнятті наполягала монобільшість.

Закон передбачає встановлення правил та вимог до легальної роботи казино та гральних автоматів. Передбачається, що ліцензія на казино в Києві коштуватиме не менше 60 тис. мінімальних зарплат, тобто майже 280 млн гривень. У інших містах вона коштуватиме приблизно 141 млн. Вона буде діяти 5 років, потім її треба буде оновлювати. За рахунок сплати за ліцензії планують компенсувати недонадходження в бюджет.

Власники гральних автоматів будуть сплачувати щороку приблизно 29 тис. гривень. Закон не відносить до азартних ігор лотереї, спортивний покер, більярд та боулінг.

Регулювати гральний бізнес буде новий орган - Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей. Призначати та звільняти її представників (голова та шість членів) буде Кабінет міністрів України.

Нагадаємо, що гральний бізнес в Україні був офіційно заборонений протягом 11 років. У першому читанні Рада проголосувала за легалізацію грального бізнесу ще 16 січня 2020. Документ передбачав розміщення казино у п'ятизіркових готелях, а гральних автоматів - у готелях 3-5 зірок.

До слухання в другому читанні нардепи підготували понад 3500 правок. Разумков 30 червня повідомляв, що сподівається на розгляд усіх правок за декілька днів.

Закон передбачає зміни в Бюджетний, Податковий, Кримінальний кодекси та КУпАП, а також скасування законів "Про заборону грального бізнесу в України" та "Про державні лотереї".