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Рада проголосувала за закон про легалізацію грального бізнесу (оновлено)

За проголосували 248 нардепів. 

Рада проголосувала за закон про легалізацію грального бізнесу (оновлено)
Фото: nus.org.ua

Верховна Рада України на засіданні 14 липня завершила розгляд понад 3,5 тис. правок до законопроєкту "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

За ухвалення закону в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проголосували 248 нардепів, оголосив спікер парламенту Дмитро Разумков. Крім членів фракції "Слуга народу", документ підтримали члени групи "За майбутнє", і "Довіра" та два позафракційні нардепи - Разумков та його перший заступник Руслан Стефанчук.

Проти ухвалення закону виступала опозиція, зауважуючи, що легалізація грального бізнесу та такий тривалий розгляд цього законопроєкту не є нагальними в умовах кризи від коронавірусу. На прийнятті наполягала монобільшість. 

Закон передбачає встановлення правил та вимог до легальної роботи казино та гральних автоматів. Передбачається, що ліцензія на казино в Києві коштуватиме не менше 60 тис. мінімальних зарплат, тобто майже 280 млн гривень. У інших містах вона коштуватиме приблизно 141 млн. Вона буде діяти 5 років, потім її треба буде оновлювати. За рахунок сплати за ліцензії планують компенсувати недонадходження в бюджет.

Власники гральних автоматів будуть сплачувати щороку приблизно 29 тис. гривень. Закон не відносить до азартних ігор лотереї, спортивний покер, більярд та боулінг. 

Регулювати гральний бізнес буде новий орган - Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей. Призначати та звільняти її представників (голова та шість членів) буде Кабінет міністрів України. 

Нагадаємо, що гральний бізнес в Україні був офіційно заборонений протягом 11 років. У першому читанні Рада проголосувала за легалізацію грального бізнесу ще 16 січня 2020. Документ передбачав розміщення казино у п'ятизіркових готелях, а гральних автоматів - у готелях 3-5 зірок.

До слухання в другому читанні нардепи підготували понад 3500 правок. Разумков 30 червня повідомляв, що сподівається на розгляд усіх правок за декілька днів.

Закон передбачає зміни в Бюджетний, Податковий, Кримінальний кодекси та КУпАП, а також скасування законів "Про заборону грального бізнесу в України" та "Про державні лотереї".

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