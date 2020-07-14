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Посол Азербайджану подякувала Україні за підтримку суверенітету і територіальної цілісності країни

Ахундова наголосила, що офіційний Єреван порушив режим припинення вогню на кордоні з Азербайджаном.

Посол Азербайджану подякувала Україні за підтримку суверенітету і територіальної цілісності країни
Фото: see-you.in.ua

Посол Азербайджану в Україні Ельміра Ахундова висловила вдячність Україні за підтримку суверенітету і територіальної цілісності країни.

Про це вона написала у своїй авторській колонці для LB.ua.

Дипломат вважає, що подібна підтримка з боку української влади свідчить про високий рівень відносин між країнами.

"Наші політичні зв'язки знаходяться на високому рівні. Наші відносини пройшли випробування часом. Ми завжди були опорою один одному у важкі часи. Україна завжди була надійним другом і важливим стратегічним партнером для Азербайджану, і сьогодні це так. Ми підтримуємо один одного і в питанні відновлення суверенітету і територіальної цілісності наших країн в рамках визнаних на міжнародному рівні кордонів", - акцентувала вона.

У той же час Ахундова наголошує, що офіційний Єреван порушив режим припинення вогню на кордоні з Азербайджаном для того, щоби отримати контроль над територією, яка забезпечує тактичну перевагу.

"Контроль над Товузскім районом для вірмен дуже важливий, тому що поруч проходять міждержавні комунікації і мегапроекти - газопровід через Грузію до Туреччини, залізна і автомобільна дороги. На думку ряду експертів, вірменській стороні хочеться уявити Азербайджан як агресора, який зазіхав на вірменські території, тому нинішня провокація влаштована не в зоні окупації, а на держкордоні", - заявила дипломат.

Посол закликала міжнародне співтовариство і співголів Мінської групи ОБСЄ відреагувати і засудити напад вірменських військових підрозділів на цивільне населення Азербайджану. Посол зазначає, що подібні агресивні дії Вірменії ставлять під сумніви процес мирного врегулювання між двома країнами.

"Провокація збройних сил Вірменії ставить під серйозний сумнів значимість проведених за посередництва співголів Мінської групи ОБСЄ переговорів по врегулюванню вірмено-азербайджанського Нагірно-Карабахського конфлікту. Такими діями Вірменія прагне залучити до конфлікту треті країни", - сказала дипломат.

Нагадаємо, 10 липня Азербайджан і Вірменія звинуватили одне одного у збройних провокаціях на кордоні. Повідомлялося про перестрілку, у якій були загиблі.

Міністерство закордонних справ України "висловило глибоке занепокоєння"у зв’язку із загостренням ситуації на азербайджано-вірменському кордоні та закликало сторони конфлікту "докласти максимальних зусиль для деескалації ситуації та продовження пошуку шляхів мирного вирішення конфлікту на основі загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, а також резолюцій Ради Безпеки ООН №№822, 853, 874 та 884, ухвалених у 1993 році".

"Українська сторона виступає за політичне врегулювання ситуації на основі дотримання суверенітету та територіальної цілісності Азербайджанської Республіки в її міжнародно визнаних кордонах", - йдеться в повідомленні МЗС України.

14 липня Міністерство закордонних справ Вірменії викликало посла України Івана Кулебу у зв'язку із заявою МЗС.

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