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Зеленський привітав Францію з Днем взяття Бастилії

Президент висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю у форматі "нормандської четвірки".

Зеленський привітав Францію з Днем взяття Бастилії
Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський привітав Францію з національним святом - Днем взяття Бастилії - і висловив сподівання на плідну співпрацю в рамках "нормандського формату". 

"Із національним святом, Франціє! Бажаю французькому народові сил протистояти всім викликам 2020 року. Президенте Еммануель Макрон, я вдячний Франції за підтримку України в період пандемії COVID-19 і сподіваюся на подальшу плідну співпрацю між Україною та Францією у форматі "нормандської четвірки", - написав Зеленський у своєму Twitter.

Нагадаємо, сьогодні, 14 липня, у Франції відзначають День взяття Бастилії - національне свято, приурочене до штурму фортеці-в'язниці Бастилії 14 липня 1798 року. Свято є символом єднання нації та примирення французів.

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