Зеленський привітав Францію з Днем взяття Бастилії

Президент України Володимир Зеленський привітав Францію з національним святом - Днем взяття Бастилії - і висловив сподівання на плідну співпрацю в рамках "нормандського формату".

"Із національним святом, Франціє! Бажаю французькому народові сил протистояти всім викликам 2020 року. Президенте Еммануель Макрон, я вдячний Франції за підтримку України в період пандемії COVID-19 і сподіваюся на подальшу плідну співпрацю між Україною та Францією у форматі "нормандської четвірки", - написав Зеленський у своєму Twitter.

Bonne Fête Nationale, #France!

Wish the French people the strength to withstand all the challenges of 2020. @EmmanuelMacron I appreciate France's support for #Ukraine during the pandemic #COVID19 and hope for further fruitful cooperation between 🇺🇦 & 🇲🇫 in the #N4 Format — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 14, 2020

Нагадаємо, сьогодні, 14 липня, у Франції відзначають День взяття Бастилії - національне свято, приурочене до штурму фортеці-в'язниці Бастилії 14 липня 1798 року. Свято є символом єднання нації та примирення французів.