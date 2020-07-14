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Нардепи постановами заблокували підписання Разумковим закону про легалізацію грального бізнесу

Співавтором однієї постанови є Новинський, іншої - Тимошенко. 

Нардепи постановами заблокували підписання Разумковим закону про легалізацію грального бізнесу
Фото: facebook/Владимир Струмковский

Верховна Рада України зареєструвала два проєкти постанови про скасування рішення про прийняття в цілому закону про легалізацію грального бізнесу.

Спікер парламенту Дмитро Разумков не може підписати закон, допоки парламентарі не розглянуть обидві постанови. Без підпису Разумкова документ не може схвалити президент Володимир Зеленський

Проєкт постанови №3385-д-П поданий позафракційними нардепами, зокрема Вадимом Новинським і Вікторією Гриб.

Проєкт 2285-д-П1 поданий парламентарями від фракції "Батьківщина" на чолі з Юлією Тимошенко.

Нагадаємо, що Верховна Рада України на засіданні 14 липня завершила розгляд понад 3,5 тис. правок до законопроєкту "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" та проголосувала за його ухвалення в цілому. 

Проти ухвалення закону виступала опозиція, зауважуючи, що легалізація грального бізнесу і такий тривалий розгляд цього законопроєкту не є нагальними в умовах коронавірусної кризи. На прийнятті наполягала монобільшість. 

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