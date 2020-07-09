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Тимошенко: майже всю свою історію "Батьківщина" була в опозиції

"Бо не погоджувалися, бо не ламалися, бо не здавалися і не мовчали".

Тимошенко: майже всю свою історію "Батьківщина" була в опозиції
Фото: pravda.com.ua

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко привітала однопартійців з днем заснування партії, наголосивши, що вона була створена цього дня у 1999 році.

"Якби мене спитали сьогодні, як коротко і лаконічно визначити ідеологію нашої партії, її призначення й сенс, я би сказала: це – Партія Небайдужих Людей. Це партія тих, кому болить, це партія тих, кому не однаково! Мабуть, саме тому ми майже всю нашу історію були в опозиції. Бо не погоджувалися, бо не ламалися, бо не здавалися і не мовчали", - йдеться у зверненні Тимошенко, оприлюдненому на офіційному сайті партії.

"Символ нашої партії – Серце. Серце, яке б’ється і бореться. Моє і Ваше, так само, як і серця мільйонів чесних і порядних людей, які неодмінно побудують таку щасливу Україну, якої ми всі варті. Бо з повним правом з позиції нашого партійного віку можемо ми сказати сьогодні: «Як не ми, то хто?». «Батьківщина» потрібна Батьківщині!" - додала Тимошенко, подякувавши партійцям. 

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