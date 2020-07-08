Керівник слідчої групи ДБР Корецький: Бабіков сам говорив, що справі Семочка немає складу злочину

Перший заступник Директора ДБР Олександр Бабіков знав, що у справі проти Порошенка про призначення Семочка немає складу злочину, але вимагав від слідчих викликати п’ятого Президента на допити. Про це в інтерв’ю виданню Главком розповів керівник слідчої групи ДБР, який веде більшість справ проти Порошенка, Олег Корецький. Він також заявив, що прокурора, який відмовлявся підписувати підозру Порошенку, Венедіктова звільнила з посади.

«На певному етапі я Бабікову казав, та й він сам висловлював таку точку зору, що по Семочку немає складу злочину. А складу злочину немає, бо немає істотної шкоди. Тому що отримані кошти у вигляді заробітної плати не є збитками ще з 2000 року. По Семочку Бабіков мені в очі казав, що там немає складу злочину. Тобто він знає це», - зазначив Корецький.

Він також наголосив, що рішення оголосити підозру Петру Порошенку – це відповідальність генпрокурора Венедіктової.

«Нащо там повідомляли про підозру? Це питання до Венедіктової, тому що це вона як Генпрокурор повідомляла про підозру експрезиденту. Вона на себе взяла всю повноту відповідальності. Їй в подальшому і відповідати, якщо там буде виправдальний вирок», - говорить Корецький.

Він також заявив, що Ірина Венедкітова, яка очолювала ДБР до призначення Генпрокурором, досі має вплив на бюро і на так звану «харківську» команду.

«На мою думку, має на100%. - Проводять наради? - Я на них не був присутній, але переконаний, що їх проводять. Навіть щоби підписати підозру по Семочку… Вона ж не просто так з’явилася. Більше вам скажу: по Семочку прокурор, який спочатку вів це кримінальне провадження, не хотів підписувати підозру. І його поміняли на людину, яка погодилася підписати», - повідомив Корецький.

«З моєї точки зору, в ряді кримінальних проваджень, які сьогодні є, однозначно немає складу злочину. У деяких навіть події злочину взагалі немає», - зазначив Олег Корецький.