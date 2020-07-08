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Слідчий ДБР у справі Порошенка заявив про тиск, - адвокат

Корецький збирається усе розповісти пресі найближчим часом.

Слідчий ДБР у справі Порошенка заявив про тиск, - адвокат
Фото: стоп-кадр з відео

Керівник слідчої групи Державного бюро розслідувань Олег Корецький заявив, що на нього чинився тиск з метою порушення кримінальних проваджень проти п’ятого президента Петра Порошенка. Відповідну відеозаяву на своїй сторінці у мережі Facebook оприлюднив адвокат Ілля Новіков. Адвокат Порошенка також повідомив, що так звана «справа «Ленінської Кузні» закрита.

«Кримінальна справа по «Ленінській кузні» (одна з 24 «справ Порошенко») сьогодні закрита, я отримав постанову від керівника слідчої групи Олега Корецького. На слідчих чинився тиск, про що Корецький погодився розповісти найближчим часом пресі», - пише Ілля Новіков.

Олег Корецький у відео заявив: «Я готовий, тому що я тільки за публічність. Коли ти спочатку розслідуєш все нормально, по закону, а потім приходять ці люди якісь незрозумілі, «харківські», починають давати незрозумілі вказівки. Ти їм кажеш: «Немає складу злочину. Нема! Давайте будемо приймати законні рішення». А вони кажуть, що ти «йди», бо для тебе немає місця. Тому що ти їм не підходиш… То звісно, що я готовий вийти на пресу. Я прийняв це рішення», - говорить Корецький.

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