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Зеленський задекларував 13,5 млн гривень доходів від відчуження майна

Яке нерухоме майно Зеленський продав за 12 млн гривень - невідомо.

Зеленський задекларував 13,5 млн гривень доходів від відчуження майна
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський задекларував 13,5 млн гривень доходів від відчуження майна.

Про це свідчать внесені ним до реєстру декларацій зміни в майновому стані.

Згідно з оприлюдненими даними, 2 липня майно президента на суму 13 млн 470 тис. гривень придбала Валентина Кисель.

Також Зеленський отримав 1 млн 356 тис. гривень за продаж їй земельної ділянки, ще 12 млн 114 тис. гривень - за відчуження нерухомого майна, але якого саме - не вказано.

Згідно з декларацією глави держави за 2019 рік, в його власності є тільки одна земельна ділянка - в Іванковичах Київської області, де він проживає разом із сім'єю.

Цю ділянку площею 1,2 тис. кв. м Зеленський придбав у 2009 році за 702 тис. гривень. Будинок на цій ділянці площею 354 кв. м, де проживає сім'я президента, обійшовся Зеленському 2008 року у 815 тис. гривень.

Яке нерухоме майно Зеленський продав за 12 млн гривень - невідомо.

Перед появою в реєстрі даних про продаж майна пресслужба президента повідомила, що Зеленський зізнався в порушенні законодавства і "готовий нести відповідальність". Глава держави заявив Національному агентству із запобігання корупції про порушення ним законодавства у зв'язку з ненаданням інформації про суттєві зміни в майновому стані. Однак ці зміни стосувалися облігацій внутрішньої державної позики на суму 5,1 млн гривень.

Також повідомлялося, що НАЗК склало і вручило президентові України два протоколи у зв'язку з адміністративними порушеннями.

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Джерело: "Українські новини"
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