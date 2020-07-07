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Фонд Губського підписав угоду про співпрацю з всесвітньо відомим Британським центром у справах дітей Актуально

Окрім психологічної допомоги, програма включатиме велику кількість різноманітних компонентів.

Фонд Губського підписав угоду про співпрацю з всесвітньо відомим Британським центром у справах дітей
Фото: Макс Левин

Фонд інтелектуальної співпраці "Україна - ХХІ століття" Богдана Губського підписав меморандум про співпрацю з Британським національним центром у справах дітей та сім'ї Анни Фройд (Anna Freud National Centre for Children and Families). Про це повідомляє УНІАН, посилаючись на прес-службу Фонду.

Як уточнюють у пресслужбі, центр має українське коріння й ім'я своєї засновниці Анни Фройд - спеціаліста дитячого психоаналізу, дочки Зігмунда Фройда, австрійського вченого, психолога і невролога, батьки якого були вихідцями з Галичини.

Меморандум про партнерство між Центром і Фондом Богдана Губського було підписано в рамках реалізації спільної широкомасштабної програми "Діти України", яка спрямована на психологічну реабілітацію дітей, постраждалих внаслідок військових дій на Сході України та окупації Криму.

За словами Богдана Губського, разом з міжнародними та українськими партнерами Фонд "Україна - ХХI століття" ставить за мету допомогти постраждалим дітям не тільки відновитися психологічно, але й знайти своє достойне місце в українському та європейському середовищах. Окрім психологічної допомоги, програма включатиме велику кількість різноманітних компонентів, зокрема, професійну орієнтацію, навчання громадської активної позиції, відповідальності та лідерських навичок, безпеки в соціальних мережах тощо.

Під час пілотного етапу заплановане надання психологічної допомоги понад 2 тис. дітей. Наступний етап програми передбачає створення в Україні за участю міжнародних партнерів Національного центру психологічної реабілітації дітей із зони військових конфліктів. Загалом програма розрахована на допомогу майже мільйону дітей з Донецької, Луганської областей і переселенцям з Криму.

Нагадаємо, центр "Анна Фройд" - світовий інноваційний лідер у галузі досліджень, підготовки спеціалістів і лікування психічного здоров'я дітей. Він тісно пов'язаний з Університетським коледжем Лондона (University College London), Єльським університетом (Yale University), Університетом Гарварда (Harvard University) та іншими науковими установами. Центр об'єднує світових лідерів у сфері нейронауки, психічного здоров'я, соціальної підтримки і освіти. Керує інститутом професор Пітер Фонагі (Peter Fonagy) - провідний світовий вчений у сфері психоаналізу. Фонагі є кавалером ордена Британської імперії і нагороджений премією Британської академії за видатний внесок у психоаналіз.

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