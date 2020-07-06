Стівен Пайфер: справи проти Порошенка нагадують часи Януковича

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер нагадав Володимиру Зеленському, що не варто повторювати шлях Віктора Януковича і переслідувати політичних опонентів. Таким чином він прокоментував у Твіттері інтерв’ю п’ятого Президента Петра Порошенка для кореспондента каналу BBC Джони Фішера.

«Повторення зусиль Януковича з фабрикованими обвинуваченнями для ув’язнення свого політичного опонента Тимошенко виглядає не добре для України часів Зеленського», - написав Пайфер.

Відомий британський економіст, експерт з питань України Тімоті Еш, теж вважає, що переслідування Петра Порошенка дискредитують Зеленського.

«Як зазначено в сюжеті, обвинувачення проти Порошенка це скандал/шахрайство і дискредитує Зеленського та його адміністрацію. Не краще за обвинувачення проти колишнього прем'єра Тимошенко, що було визнано політично вмотивованим», - пише у Твіттері Тімоті Еш.