В аэропорту Афин 17 украинцев поместили в изолятор из-за запрета на въезд (обновлено)
В аэропорту Афин 17 украинцев поместили в изолятор из-за запрета на въезд (обновлено)
В центре Киева произошла массовая драка: трое раненых, 10 человек задержали (обновлено)
В центре Киева произошла массовая драка: трое раненых, 10 человек задержали (обновлено)
В Украине коронавирус подтвердили у еще 823 человек
В Украине коронавирус подтвердили у еще 823 человек
Умер глава Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (обновлено)
Умер глава Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (обновлено)
В пригороде Вены застрелили свидетеля по делу об убийстве Амины Окуевой, - СМИ (обновлено)
В пригороде Вены застрелили свидетеля по делу об убийстве Амины Окуевой, - СМИ (обновлено)
И.о. министра образования пояснил, почему для абитуриентов заочной формы можно отменить ВНО
И.о. министра образования пояснил, почему для абитуриентов заочной формы можно отменить ВНО
Яків Смолій: "Мета - дискредитувати керівництво НБУ. Зняти його, змінити на керованих"
Яків Смолій: "Мета - дискредитувати керівництво НБУ. Зняти його, змінити на керованих"
Генерал Бен Ходжес: «Не думаю, что Россия видит своей конечной целью Херсон. Следующий шаг – это Одесса»
Генерал Бен Ходжес: «Не думаю, что Россия видит своей конечной целью Херсон. Следующий шаг – это Одесса»
Сергій Шкарлет: «Якщо мені скажуть: «Шкарлет, ти вже напрацювався, йди», я спокійно піду»
Сергій Шкарлет: «Якщо мені скажуть: «Шкарлет, ти вже напрацювався, йди», я спокійно піду»
ГоловнаПолітика

Смолій про євробонди та відставку: угода мала б той самий результат

Ексочільник Нацбанку прокоментував звинувачення у зриві угоди.

Смолій про євробонди та відставку: угода мала б той самий результат
Фото: Макс Требухов

Колишній очільник Національного банку України Яків Смолій, оголошуючи про свою відставку, не знав про оформлення угоди щодо розміщення Україною євробондів. Про це він розповів в інтерв'ю LB.ua.

"Мені не було відомо, коли вони закривають книгу. Що це означає? Вони зібрали інвесторів, які готові були викупити євробонди на 1,75 млрд під 7 з копійками відсотків. Угода вже була оформлена. Датою розрахунків визначене 8 липня. Незалежно від того, в який момент вийшла б інформація про мою відставку: 1-го, 2-го чи 3 липня – це все одно б стало відомо інвесторам. Зрозуміло, що відставка голови центрального банку – дуже сильна засторога для інвесторів. Думаю, угода мала б такий самий результат, який вона має сьогодні. І Міністерство фінансів зреагувало дуже правильно. Якби гроші зайшли до того, як інвестори дізналися про відставку голови НБУ, був би ще більший скандал. З боку інвесторів це було б сприйнято як обман, мовляв, Міністерство фінансів про відставку знало, а інвестори – ні", - наголосив Смолій.

Нагадаємо, ексміністр фінансів Ігор Уманський звинуватив Якова Смолія у тому, що його відставка в момент розміщення євробондів спричинила скасування угоди. На думку Уманського, це було зроблено зумисно та вимагає вивчення правоохоронними органами. Уманського підтримав чинний очільник міністерства Сергій Марченко: скасоване розміщення євробондів він назвав "угодою десятиріччя", додавши, що востаннє таку можливість Ураїна мала у 2010 році.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також