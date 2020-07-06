Смолій про євробонди та відставку: угода мала б той самий результат

Колишній очільник Національного банку України Яків Смолій, оголошуючи про свою відставку, не знав про оформлення угоди щодо розміщення Україною євробондів. Про це він розповів в інтерв'ю LB.ua.

"Мені не було відомо, коли вони закривають книгу. Що це означає? Вони зібрали інвесторів, які готові були викупити євробонди на 1,75 млрд під 7 з копійками відсотків. Угода вже була оформлена. Датою розрахунків визначене 8 липня. Незалежно від того, в який момент вийшла б інформація про мою відставку: 1-го, 2-го чи 3 липня – це все одно б стало відомо інвесторам. Зрозуміло, що відставка голови центрального банку – дуже сильна засторога для інвесторів. Думаю, угода мала б такий самий результат, який вона має сьогодні. І Міністерство фінансів зреагувало дуже правильно. Якби гроші зайшли до того, як інвестори дізналися про відставку голови НБУ, був би ще більший скандал. З боку інвесторів це було б сприйнято як обман, мовляв, Міністерство фінансів про відставку знало, а інвестори – ні", - наголосив Смолій.

Нагадаємо, ексміністр фінансів Ігор Уманський звинуватив Якова Смолія у тому, що його відставка в момент розміщення євробондів спричинила скасування угоди. На думку Уманського, це було зроблено зумисно та вимагає вивчення правоохоронними органами. Уманського підтримав чинний очільник міністерства Сергій Марченко: скасоване розміщення євробондів він назвав "угодою десятиріччя", додавши, що востаннє таку можливість Ураїна мала у 2010 році.