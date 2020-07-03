Глава Минфина: отставка Смолия сорвала Украине "сделку десятилетия"

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что отставка главы Национального банка Якова Смолия сорвала Украине "сделку десятилетия" в виде размещения еврооблигаций.

"Вчера состоялось одно важное событие - оно было немного шоковое, которое сорвало нам сделку десятилетия. Я не побоюсь этого слова. Потому что такая доходность, с которой мы вчера могли позаимствовать, - последний раз такая доходность была в 2007-2011 годах", - сказал он вечером 2 июля в эфире "1+1".

По его словам, отставка главы центробанка - неординарное событие для инвесторов, поэтому размещение пришлось отменить.

"Возникает много вопросов. Мы вынуждены были прекратить размещение - и сегодня утром оно было отменено. Это было взвешенное решение с учетом тех факторов, которые были", - сказал Марченко.

Напомним, что Украина собиралась разместить евробонды на 1,75 млрд долларов со сроком погашения в 2033 году под 7,3-7,4%.

Для сравнения, в 2018 году государство выпустило 5-летние бумаги на $750 под 9% годовых, и 10-летние на $1,25 млрд под 9,75%.

При этом в январе 2020 года Украина разместила 10-летние облигации на 1,25 млрд евро под 4,375% годовых.