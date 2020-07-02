Министр финансов: паника закончилась, завтра доллар снова будет стабильным

Министр финансов Сергей Марченко считает, что отставка главы Национального банка Якова Смолия не будет иметь влияния на курс гривны.

Об этом он сказал в эфире "1+1" вечером 2 июля.

"Сегодня паника закончилась, завтра будет доллар снова будет стабильным. Нет никаких оснований считать, что смена кого-то может влиять на курсовую стабильность в государстве. Остались профессионалы, Национальный банк независимый, ждите нового руководителя НБУ", - сказал он.

По его словам, "президент активно осуществляет консультации" и скоро назовет кандидата на замену Смолию.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на это заметил, что "если этот человек не сможет обосновать, каким образом пошагово он сможет запустить программы кредитования экономики, такой человек назначен не будет".

Напомним, что Смолий 1 июля написал заявление об увольнении из-за систематического политического давления. Президент Владимир Зеленский, который и настаивал на отставке главы Национального банка, дал заявлению ход и предложил Верховной Раде уволить Смолия.

На следующий день после заявления Смолия курс доллара на межбанке подскочил примерно на 30 копеек.