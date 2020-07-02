Глава Нацбанка Смолий подал в отставку "из-за систематического политического давления" (обновлено)

Глава Национального банка Яков Смолий написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом сообщает пресс-центр НБУ.

По словам Смолия, заявление он написал из-за систематического политического давления.

"В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как председателем возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", - заявил Яков Смолий.

Заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию Смолий написал и подал президенту в среду, 1 июля.

Обновление. Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте национального регулятора.

В тексте отмечается, что члены правления Национального банка Украины уважают решение главы НБУоб отставке и разделяют его предостережения относительно систематического политического давления.

Правление считает своим долгом пока продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка.

Правление призывает Президента, Правительство и политиков эффективно взаимодействовать с центральным банком и дать Национальному банку возможность выполнять функции, возложенные на центральный банк Конституцией Украины и Законом Украины "О Национальном банке Украины".

Обновление 23:14. Глава комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Данил Гетманцев сообщил, что заявление Смолия об отставке рассмотрят на заседании профильного комитета Рады.

Также вопрос отставки Якова Смолия с должности главы НБУ будет рассматриваться на заседании фракции "Слуги народа", передает РБК-Украина.

Гетманцев не исключает, что Смолию придется занимать должность главы Нацбанка и в дальнейшем, если депутаты не поддержат его отставку. Есть ли голоса за отставку Смолия, депутаты монобольшинства определят на отдельном заседании фракции.

"Это возможно. Сначала мы рассмотрим заявление на нашем комитете. А потом действительно на фракции. В первую очередь нужно пообщаться с главой НБУ. Он будет в Раде, будет докладывать. После этого Рада должна будет принять его заявление об отставке", - пояснил он.

Кроме того, нардеп считает, что отставка Смолия может повлиять на отношения с Международным валютным фондом.

"Безусловно, это не улучшит отношения Украины и МВФ. Это очевидно. Я не думаю, что есть прямая взаимосвязь между этим решением и траншами от МВФ. Но очень много зависит от того, какую позицию займет сам глава НБУ об основаниях его увольнения. Очень неоднозначная информация прозвучала относительно давления на него со стороны ОП. Мне кажется, что это очень опасная информация, которая требует проверки", - отметил Гетманцев.

Обновление 00:11. В Офисе президента считают, что обеспечение независимости Нацбанка является приоритетом, что неоднократно отмечал сам президент Зеленский. НБУ совместно с Кабмином должны продолжать реализовывать взвешенную монетарную и фискальную политику.

"Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессионализма. Национальный банк Украины совместно с правительством должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политики, что будет служить залогом для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности и будет способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования", - говорится в сообщении на странице ОП в "Фейсбук" вечером 1 июля.

В Офисе президента указали, что дискуссии о деятельности Национального банка Украины должны базироваться исключительно на принципах профессионализма и должны быть лишены политической окраски, которая может оказать негативное влияние на институциональную способность и независимость НБУ.

В мае в интервью ВВС Яков Смолий заявлял, что рассчитывает остаться главой НБУ до 2025 года.

Смолий был назначен главой НБУ в марте 2018 года, но де-факто возглавил центробанк годом ранее в связи с уходом Валерии Гонтаревой.

На внеочередном заседании Верховной Рады 13 мая Смолий выступил с докладом, после которого глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев назвал деятельность Нацбанка противоречивой. Финкомитету поручено подготовить постановление по итогам доклада Смолия, и в оппозиции опасаются, что это может привести к увольнению.