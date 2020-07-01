Венедиктова назначила прокурора Винницкой области

Заместитель Генерального прокурора Ирины Венедиктовой Гюндуз Мамедов представил коллективу прокуратуры Винницкой области нового руководителя - Александра Бутовича.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры области.

Представляя нового руководителя, Мамедов отметил, что уровень преступности в регионе меньше общегосударственного, но есть ряд негативных тенденций. В частности, - достаточно высокой остается преступность среди несовершеннолетних.

"Надеюсь, что область улучшит результаты, а люди будут чувствовать себя защищенными. Новый прокурор области зарекомендовал себя как опытный прокурор, руководитель и профессионал", - подчеркнул Мамедов.

Бутович, в свою очередь, поблагодарил руководство Офиса генпрокурора за доверие и заверил, что соблюдение законности и уважение прав и свобод граждан - приоритет в его работе в органах прокуратуры.

Александр Бутович родился 23 марта 1973 года. В органах прокуратуры работает с 1998 года. До назначения занимал должность начальника Департамента надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным производствах, других мер принудительного характера в местах несвободы, а также пробации, Офиса генерального прокурора.

Напомним, до Бутовича прокуратуру Винницкой области с декабря 2019 года возглавлял Константин Меримерин.