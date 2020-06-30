На момент начала проекта в 2019 году порядка 60% автопарка центров экстренной медицинской помощи страны находился в полнейшем упадке и требовал замены.

26 июня 2019 года, по личному решению Рината Ахметова, Фонд начал реализацию масштабного проекта «200 скорых для Украины». Учреждениям здравоохранения во всех регионах страны передавались специально оборудованные спецмашины трех типов: автомобили для экстренной помощи взрослым пациентам, машины реанимации новорожденных и скорые-внедорожники, которые предназначены для работы в горной местности и отдаленных населенных пунктах.

«200 скорых для Украины» стал уникальным сразу по нескольким направлениям. На момент реализации он стал крупнейшим за 28 лет независимости страны частным благотворительным проектом в области неотложной медицины. Он был реализован в кратчайшие сроки – всего за шесть месяцев были закуплены, оборудованы самой современной техникой и переданы станциям скорой помощи 200 современных спецавтомобилей. В отдаленных уголках страны медики впервые получили такую высококлассную технику. Проект поднял уровень оказания экстренной помощи в Украине на качественно новый уровень. В 22 неонатальных скорых установлены аппараты ИВЛ производства Италии. Они особенно важны с тех пор, как мир настигла пандемия коронавируса. Сейчас Фонд поставляет в государственные медучреждения 200 современных аппаратов ИВЛ, продолжая спасать миллионы жизней соотечественников», – отметила член наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко.

Как все начиналось

На момент начала проекта в 2019 году порядка 60% автопарка центров экстренной медицинской помощи страны находился в полнейшем упадке и требовал замены. Врачи ездили в устаревших, часто ломавшихся машинах, не приспособленных для оказания экстренной помощи. Суперсовременные автомобили от Фонда Рината Ахметова стали невероятным и радостным подарком.

Многие представители областей, районов и сел, приезжавшие получать новые машины, откровенно рассказывали, что первый звонок из Фонда расценивали как шутку – настолько невероятную информацию они получали: «Фонд Рината Ахметова подарит вам автомобиль. Нужно оформить документы».

Повторный радостный шок медики испытывали, осматривая и принимая автомобили.

«Эта машина от Рината Ахметова – радость для всего персонала. Такого автомобиля очень не хватало нашим врачам. В ней есть все. Это сказка, а не машина. Не поверил своим глазам, когда приехал на приемку и начал смотреть оборудование. Все, что только можно пожелать, здесь есть. Самое главное – это кувез, инкубатор для спасения недоношенных детей. Он и нужную температуру поддерживает, и влажность. И на особой подвеске, которая сглаживает все неровности дороги», – так прокомментировал получение нового неонатального спецавтомобиля главный врач Областной детской клинической больницы № 1 в Черновцах Николай Чепель.

«У нас вообще не было дефибриллятора. Этот первый! Очень важно, чтобы именно сельская медицина была обеспечена таким транспортом, который будет оснащен всем необходимым для транспортировки тяжелобольных или лежачих пациентов», – сказала заведующая семейной амбулаторией Христиновского района Черкасской области Евгения Амброжак, получая от Фонда автомобиль скорой помощи на базе внедорожника Toyota Land Cruiser.

«Мы обслуживаем 8000 пациентов в трех высокогорных селах – в Космаче, Брустурове и Прокураве. Порой очень сложно добраться до людей, потому что в горах в основном грунтовые дороги и дождь или снег их быстро размывает, из-за чего добраться по вызову было просто нереально. Нет у нас техники для этого, точнее не было. В моих руках ключи от скорой помощи на базе джипа. Эту машину подарил нашим медикам Ринат Ахметов. Теперь мы доберемся в горные села в любую погоду», – прокомментировал получение спецавтомобиля типа А Toyota Land Cruiser директор Космацкой амбулатории общей практики семейной медицины Юрий Костюк.

И таких восторженных отзывов сотни! Скорые от Фонда Рината Ахметова уже спасают жизни.

Хроники спасения жизней

Конечно, 200 скорых спасают много жизней, но самые трогательные истории Фонд получает от врачей, работающих на неонатальных автомобилях от Фонда.

«Мы выезжали в Пирятинскую больницу. Там на 36-й неделе беременности родился мальчик. Роды были сложные, состояние малыша плохое, он с трудом дышал. Так вышло, что примерно в это же время из-за скачка напряжения аппарат искусственной вентиляции легких, который был в больнице, вышел из строя. Поэтому приехали мы. Экстренно перенесли ребенка в машину, начали интенсивную терапию, стабилизировали гемодинамику, подключили к системе искусственной вентиляции легких и повезли в Полтаву. В дороге были четыре часа, все это время мальчик дышал благодаря оборудованию автомобиля. Доставили успешно. Сейчас угроза жизни миновала», – рассказала заведующая анестезиологическим отделением интенсивной терапии Полтавской областной детской клинической больницы Татьяна Будинская.

По словам медиков, помощь неонатальной скорой чаще нужна недоношенным деткам. Но и взрослых машины от Фонда Рината Ахметова, оснащенные как настоящие палаты интенсивной терапии на колесах, спасли уже много.

«Когда пациенты попадают в салон впервые, то спрашивают: где я, это уже больница? Вот, например, кислородные баллоны, потому можем помогать пострадавшим на пожарах или при отравлениях угарным газом», – рассказывает врач бригады скорой помощи из Ужгорода Андрей Семедий.

А еще в новых машинах с суперсовременным оборудованием сами медики почувствовали себя людьми:

«Вы дали возможность мне, обычному врачу первичного звена, который проработал в селе 24 года, почувствовать себя человеком. Вы дали возможность пользоваться современным автомобилем, о чем я не мог мечтать даже в самых сладких снах!» Такое письмо пришло в адрес Фонда из Луганской области от врача Каменской сельской врачебной амбулатории общей практики семейной медицины Эдуарда Чугая.

Комментарии здесь излишни.

В рамках проекта «200 скорых для Украины» медики из всех регионов получили 64 медицинских внедорожника, 22 неонатальных автомобиля и 114 «реанимаций на колесах».

200 спецавтомобилей позволят врачам спасать более 1 млн человек ежегодно.