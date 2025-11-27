Організатори через підконтрольну громадську організацію переказували гроші на рахунки знайомих ФОПів за фіктивні послуги.

Правоохоронці викрили групу осіб, які намагалися незаконно привласнити понад 17 млн грн благодійної допомоги, повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, громадянин України заснував громадську організацію, яка згодом отримала благодійну допомогу від міжнародної організації у сумі понад 17 млн грн.

За час існування громадське об’єднання майже не здійснювало діяльності за напрямами, вказаними в статуті, а його засновник, директор та їх приятель незаконно привласнювали кошти, що надходили на рахунки юридичної особи.

Організатори через підконтрольну громадську організацію переказували гроші на рахунки знайомих ФОПів за фіктивні послуги.

В подальшому грошові кошти переводили в готівку та розподілялись між учасниками схеми.

Учасники схеми встигли привласнити понад 1 млн грн і намагалися розпорядитися ще 6 млн грн. Правоохоронці заблокували понад 10 млн грн на рахунку організації.

Прокурори повідомили фігурантам про підозру у використанні благодійної допомоги для отримання прибутку та легалізації коштів.

Під час обшуків вилучили фінансові документи, печатки, телефони, банківські картки та понад 20 тис. доларів. Слідство триває.