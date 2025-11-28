Російський дрон атакував бригаду енергетиків на Запоріжжі

У Запорізькій області російські війська здійснили атаку на бригаду енергетиків, які виїхали для огляду повітряної лінії, пошкодженої внаслідок попередніх обстрілів.

Про це повідомили у "Запоріжжяобленерго".

"Наша бригада виїхала на огляд повітряної лінії, пошкодженої ворожими обстрілами – аби повернути світло мешканцям прифронтової території. Буквально за кілька хвилин після того, як енергетики полишили автівку та приступили до роботи – по транспорту прилетів рашистський дрон", – розповів очільник "Запоріжжяобленерго" Андрій Стасевський.

Службовий транспорт зазнав значних руйнувань, працівники обленерго не постраждали.