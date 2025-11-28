ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
ГоловнаСуспільствоВійна

Російський дрон атакував бригаду енергетиків на Запоріжжі

Бригада обленерго виїхала на огляд повітряної лінії, яку напередодні пошкодили російські обстріли.

Російський дрон атакував бригаду енергетиків на Запоріжжі
наслідки російської атаки
Фото: Запоріжжобленерго

У Запорізькій області російські війська здійснили атаку на бригаду енергетиків, які виїхали для огляду повітряної лінії, пошкодженої внаслідок попередніх обстрілів. 

Про це повідомили у "Запоріжжяобленерго".

"Наша бригада виїхала на огляд повітряної лінії, пошкодженої ворожими обстрілами – аби повернути світло мешканцям прифронтової території. Буквально за кілька хвилин після того, як енергетики полишили автівку та приступили до роботи – по транспорту прилетів рашистський дрон", – розповів очільник "Запоріжжяобленерго" Андрій Стасевський. 

Службовий транспорт зазнав значних руйнувань, працівники обленерго не постраждали.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies