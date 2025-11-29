У Херсоні росіяни атакували комунальника

Чоловік на момент аатки перебував на робочому місці.

У Херсоні внаслідок російського обстрілу близько дев'ятої ранку в суботу постраждав 37-річний працівник комунального підприємства, який у момент атаки окупантів.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Унаслідок чергового ворожого обстрілу Херсона близько 9.10 постраждав працівник одного з комунальних підприємств Херсонської міської ради. 37-річний чоловік дістав мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, уламкові поранення правої руки і шиї", – ідеться у повідомленні.

У Херсонській ОВА додають, що росіяни атакували ремонтну бригаду. На момент атаки постраждалий виконував роботи.

Потерпілого госпіталізували.