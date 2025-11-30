Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грам: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
На зустрічі "Слуги народу" із Зеленським "Міндіч" та "Алібаба" не прозвучало жодного разу
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Київ. Скасована прем'єра
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
На Запоріжжі через російські обстріли поранено дитину, ворог здійснив 540 ударів по області

Упродовж доби росіяни атакували 20 населених пунктів області.

На Запоріжжі через російські обстріли поранено дитину, ворог здійснив 540 ударів по області
Наслідки російської атаки
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби окупанти завдали 540 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області. У Пологівському районі поранень зазнала дитина.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська рф здійснили 31 авіаційний удар по Гуляйполю, Залізничному, Воздвижівці, Верхній Терсі, Прилуках, Тернуватому та Різдвянці.

263 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Варварівку, Добропілля та Солодке.

4 обстріли з РСЗВ завдано по території Гуляйполя, Добропілля Варварівки.

242 артилерійські удари нанесено по території Біленького, Степногірська, Приморського, Степового, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір’я, Варварівки, Добропілля та Солодкого.

Надійшло 20 повідомлень про пошкодження житла та об’єктів інфраструктури.
