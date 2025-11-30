На Запоріжжі через російські обстріли поранено дитину, ворог здійснив 540 ударів по області

Надійшло 20 повідомлень про пошкодження житла та об’єктів інфраструктури.

242 артилерійські удари нанесено по території Біленького, Степногірська, Приморського, Степового, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір’я, Варварівки, Добропілля та Солодкого.

4 обстріли з РСЗВ завдано по території Гуляйполя, Добропілля Варварівки.

Війська рф здійснили 31 авіаційний удар по Гуляйполю, Залізничному, Воздвижівці, Верхній Терсі, Прилуках, Тернуватому та Різдвянці.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Упродовж доби окупанти завдали 540 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області. У Пологівському районі поранень зазнала дитина.

