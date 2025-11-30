На Запоріжжі через російські обстріли поранено дитину, ворог здійснив 540 ударів по області

Упродовж доби окупанти завдали 540 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області. У Пологівському районі поранень зазнала дитина.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Війська рф здійснили 31 авіаційний удар по Гуляйполю, Залізничному, Воздвижівці, Верхній Терсі, Прилуках, Тернуватому та Різдвянці.
263 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Варварівку, Добропілля та Солодке.
4 обстріли з РСЗВ завдано по території Гуляйполя, Добропілля Варварівки.
242 артилерійські удари нанесено по території Біленького, Степногірська, Приморського, Степового, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір’я, Варварівки, Добропілля та Солодкого.
Надійшло 20 повідомлень про пошкодження житла та об’єктів інфраструктури.