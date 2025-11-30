На Дніпропетровщині через російські обстріли постраждали двоє людей

Російські окупанти атакували чотири райони Дніпропетровщини, унаслідок чого поранень зазнали двоє людей.

Про це повідомляє в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

"На Самарівський агресор скерував БпЛА. У Пішанській громаді постраждала 68-річна жінка. Вона отримала всю необхідну медичну допомогу. Зайнявся приватний будинок і дві легкові автівки. Вони знищені. Ще одна машина і два причепи пошкоджені", – ідеться у повідомленні.

У Синельниківському районі уночі противник атакував безпілотником Петропавлівську громаду. Понівечений двоповерховий багатоквартирний будинок.

За уточненою інформацією ОВА, вчора надвечір російські війська поцілили дроном по Маломихайлівській громаді району. Зазнав поранень 57-річний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані. Потрощений автомобіль.

Від ворожих FPV-дронів й обстрілу з РСЗВ "Град" потерпала Нікопольщина. Під ударом були райцентр і Мирівська громада. Зачепило газогін і лінію електропередач.

У Павлоградському районі пошкоджена інфраструктура.

"Оборонці неба збили на Дніпропетровщині 19 БпЛА, повідомили в ПвК", – додає Гайваненко.