На Дніпропетровщині через російські обстріли постраждали двоє людей

Ворог атакував Павлоградський, Самарівський, Нікопольський та Синельниківський райони.

На Дніпропетровщині через російські обстріли постраждали двоє людей
Фото: Владислав Гайваненко

Російські окупанти атакували чотири райони Дніпропетровщини, унаслідок чого поранень зазнали двоє людей.

Про це повідомляє в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко. 

"На Самарівський агресор скерував БпЛА. У Пішанській громаді постраждала 68-річна жінка. Вона отримала всю необхідну медичну допомогу. Зайнявся приватний будинок і дві легкові автівки. Вони знищені. Ще одна машина і два причепи пошкоджені", – ідеться у повідомленні. 

У Синельниківському районі уночі противник атакував безпілотником Петропавлівську громаду. Понівечений двоповерховий багатоквартирний будинок. 

За уточненою інформацією ОВА, вчора надвечір російські війська поцілили дроном по Маломихайлівській громаді району. Зазнав поранень 57-річний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані. Потрощений автомобіль. 

Від ворожих FPV-дронів й обстрілу з РСЗВ "Град" потерпала Нікопольщина. Під ударом були райцентр і Мирівська громада. Зачепило газогін і лінію електропередач. 

У Павлоградському районі пошкоджена інфраструктура.

"Оборонці неба збили на Дніпропетровщині 19 БпЛА, повідомили в ПвК", – додає Гайваненко.
﻿
