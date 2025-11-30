На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Київ. Скасована прем’єра
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Завершилися переговори між Україною і США

Сторони заявляють про додатковий прогрес у перемовинах.

Завершилися переговори між Україною і США
Марко Рубіо і Рустем Умєров після завершення переговорів 30 листопада 2025 року
Фото: скриншот відео

Переговори між делегаціями України та США у Флориді завершилися, передає «Суспільне».

Держсекретар США Марко Рубіо на пресконференції укотре наголосив, що США хочуть, аби в Україні почалася ера процвітання, а не просто відбудови.

Він додав, що ще є над чим працювати і відзначив додатковий прогрес у перемовинах. Тим часом спецпредставник Трампа Стів Віткофф має протягом тижня поїхати до Росії. «Ми теж розуміємо її позицію», - сказав держсекретар США.

«Ми зберігаємо реалістичне бачення того, наскільки це складно, але … попри прогрес, який ми вже зробили, я вважаю, що ми поділяємо спільне бачення: йдеться не лише про завершення війни — що надзвичайно важливо — а й про забезпечення майбутнього України, майбутнього, яке, ми сподіваємося, буде більш процвітаючим, ніж будь-коли раніше», - підкреслив американський високопсадовець.

Секретар РНБО Рустем Умєров сказав, що говорили про те, що важливо для України і українського народу. «Сполучені Штати дуже нас в цьому підтримують», - додав Умєров і зауважив, що зустріч стала продовженням успіху попередніх переговорів США та України у Женеві.

CNN писало, що переговори у Флориді між високопосадовцями США та українською делегацією, були «складними, але дуже конструктивними». 
