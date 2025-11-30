Завершилися переговори між Україною і США

Марко Рубіо і Рустем Умєров після завершення переговорів 30 листопада 2025 року

Переговори між делегаціями України та США у Флориді завершилися, передає «Суспільне».

Держсекретар США Марко Рубіо на пресконференції укотре наголосив, що США хочуть, аби в Україні почалася ера процвітання, а не просто відбудови.

Він додав, що ще є над чим працювати і відзначив додатковий прогрес у перемовинах. Тим часом спецпредставник Трампа Стів Віткофф має протягом тижня поїхати до Росії. «Ми теж розуміємо її позицію», - сказав держсекретар США.

«Ми зберігаємо реалістичне бачення того, наскільки це складно, але … попри прогрес, який ми вже зробили, я вважаю, що ми поділяємо спільне бачення: йдеться не лише про завершення війни — що надзвичайно важливо — а й про забезпечення майбутнього України, майбутнього, яке, ми сподіваємося, буде більш процвітаючим, ніж будь-коли раніше», - підкреслив американський високопсадовець.

Секретар РНБО Рустем Умєров сказав, що говорили про те, що важливо для України і українського народу. «Сполучені Штати дуже нас в цьому підтримують», - додав Умєров і зауважив, що зустріч стала продовженням успіху попередніх переговорів США та України у Женеві.

CNN писало, що переговори у Флориді між високопосадовцями США та українською делегацією, були «складними, але дуже конструктивними».