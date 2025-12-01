Окупанти атакували дроном цивільне авто на Харківщині, двоє людей поранені

1 грудня близько 16:00 росіяни атакували безпілотником Золочівську громаду. Унаслідок влучання російського FPV-дрона в автомобіль постраждали двоє місцевих жителів віком 40 і 47 років.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

