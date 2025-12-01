ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Про американський “мирний план” та його пункти
Про американський “мирний план” та його пункти
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти атакували дроном цивільне авто на Харківщині, двоє людей поранені

Ворожий FPV-дрон влучив у цивільне авто.

Окупанти атакували дроном цивільне авто на Харківщині, двоє людей поранені
Фото: United24

Російські окупанти атакували безпілотником цивільне авто у селі Клинова-Новоселівка Харківської області. Поранень зазнали двоє людей.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

1 грудня близько 16:00 росіяни атакували безпілотником Золочівську громаду. Унаслідок влучання російського FPV-дрона в автомобіль постраждали двоє місцевих жителів віком 40 і 47 років.

Чоловіки дістали осколкові поранення. Їх госпіталізували.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies