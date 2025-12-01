Окупанти атакували дроном цивільне авто на Харківщині, двоє людей поранені

Російські окупанти атакували безпілотником цивільне авто у селі Клинова-Новоселівка Харківської області. Поранень зазнали двоє людей.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
1 грудня близько 16:00 росіяни атакували безпілотником Золочівську громаду. Унаслідок влучання російського FPV-дрона в автомобіль постраждали двоє місцевих жителів віком 40 і 47 років.
Чоловіки дістали осколкові поранення. Їх госпіталізували.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).
- Унаслідок ворожого удару у селі Башилівка постраждали троє жінок – 59, 64 і 67 років. Щонайменше один будинок зруйновано, ще три – пошкоджено.