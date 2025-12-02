СБУ висловила готовність співпрацювати з НАБУ для розслідування передачі коштів до Росії фігурантами корупційної схеми в енергетиці. Про це директор НАБУ Семен Кривонос повідомив на організованому LB заходів.

Він підтвердив відпрацювання можливих зв’язків з країною-агресором. СБУ вже передали частину матеріалів.

“Що стосується безпосередньо цієї двушки і інших речей – ми поки порозслідуємо самі”, – сказав він.

На плівках Міндіча, записаних під час розслідування корупції в енергетиці та оборонці, фігуранти обговорювали відправки “двушки на Москву” – тобто певної суми “чорних” коштів.

Отримані нелегальним шляхом кошти – відкати з контрагентів "Енергоатому" – легалізовувати через бек-офіс. Ці кошти спрямовували юрособам-нерезидентам та людям, що перебувають за кордоном.



