Великобурлуцький напрямок знаходиться між Вовчанськом і Куп’янськом на Харкіщині.

На Великобурлуцькому напрямку, що розташований між Вовчанськом і Куп’янськом на Харківщині, російські війська регулярно намагаються прорватися через кордон та вже облаштували невелику зону контролю поблизу нього.

Про це повідомив начальник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов в етері національного телемарафону, пише Укрінформ.

За словами Трегубова, цей напрямок часто залишається поза увагою, однак саме там окупанти проявляють найбільшу настирливість.

"На нього зазвичай не звертають увагу, а там росіяни лізуть через кордон як тільки можна і навіть створили там невеличку зону контролю поблизу кордону", — зазначив він.

Йдеться про східну частину Південно-Слобожанського напрямку, де ворог продовжує шукати можливості для просування.

Водночас на Північно-Слобожанському напрямку суттєвої активності російських військ наразі не зафіксовано.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Сеньківка, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка.