ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони: росіяни створили невелику зону контролю між Вовчанськом і Куп'янськом

Великобурлуцький напрямок знаходиться між Вовчанськом і Куп’янськом на Харкіщині. 

Сили оборони: росіяни створили невелику зону контролю між Вовчанськом і Куп'янськом
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

На Великобурлуцькому напрямку, що розташований між Вовчанськом і Куп’янськом на Харківщині, російські війська регулярно намагаються прорватися через кордон та вже облаштували невелику зону контролю поблизу нього. 

Про це повідомив начальник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов в етері національного телемарафону, пише Укрінформ.

За словами Трегубова, цей напрямок часто залишається поза увагою, однак саме там окупанти проявляють найбільшу настирливість.

"На нього зазвичай не звертають увагу, а там росіяни лізуть через кордон як тільки можна і навіть створили там невеличку зону контролю поблизу кордону", — зазначив він.

Йдеться про східну частину Південно-Слобожанського напрямку, де ворог продовжує шукати можливості для просування.

Водночас на Північно-Слобожанському напрямку суттєвої активності російських військ наразі не зафіксовано.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Сеньківка, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies