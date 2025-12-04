США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
ГоловнаСуспільствоВійна

На російській міні підірвалася мешканка Антонівки на Херсонщині

У 73-річної жінки діагностували вибухову травму та уламкові поранення ніг. 

На російській міні підірвалася мешканка Антонівки на Херсонщині
Фото: ДСНС

У Херсонській області на російській міні підірвалася мешканка Антонівки.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

“До лікарні доставили жительку Антонівки, яка сьогодні близько 09:30 постраждала через підрив на російській міні”, – йдеться у повідомленні.

У 73-річної жінки діагностували вибухову травму та уламкові поранення ніг. 

Потерпілу шпиталізували.
