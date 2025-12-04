На російській міні підірвалася мешканка Антонівки на Херсонщині

У 73-річної жінки діагностували вибухову травму та уламкові поранення ніг.

У Херсонській області на російській міні підірвалася мешканка Антонівки.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

“До лікарні доставили жительку Антонівки, яка сьогодні близько 09:30 постраждала через підрив на російській міні”, – йдеться у повідомленні.

Потерпілу шпиталізували.