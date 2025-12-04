На російській міні підірвалася мешканка Антонівки на Херсонщині

У Херсонській області на російській міні підірвалася мешканка Антонівки.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
“До лікарні доставили жительку Антонівки, яка сьогодні близько 09:30 постраждала через підрив на російській міні”, – йдеться у повідомленні.
У 73-річної жінки діагностували вибухову травму та уламкові поранення ніг.
Потерпілу шпиталізували.
- Раніше стало відомо, що у Дніпровському районі Херсона фіксуються чергові випадки дистанційного мінування. Ворожі міни-”пелюстки, зокрема, виявили на розі вулиць Перекопської та Поповича.